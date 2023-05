Luijckx ziet probleem binnen selectie van Ajax: 'Dat zou ik echt heel dom vinden'

Kees Luijckx verwacht dat Ajax komende zomer de transfermarkt opgaat in de zoektocht naar een nieuwe spits. Brian Brobbey voldoet vooralsnog niet aan de wensen in de Johan Cruijff ArenA en lijkt het kind van de rekening te worden. Toch neemt Luijckx het ook op voor de 21-jarige Amsterdammer.

Brobbey moet het dit seizoen voorals doen met invalbeurten, maar wist wel al twaalf keer te scoren. "Hij speelt in een Ajax dat dit seizoen niet draait", vertelde Luijckx dinsdagavond bij Voetbalpraat van ESPN. "Daarom moet hij keihard vechten voorin, het wordt hem niet op een presenteerblaadje gegeven. Maar hij heeft niet overtuigd als echte 'nummer 9' van Ajax. Die gaan komende zomer echt wel een goede spits halen."

De reden dat Ajax de transfermarkt op zal gaan, is volgens Luijckx kraakhelder. "Ajax kan het zich niet permitteren om te zeggen dat Brobbey de eerste spits is komend seizoen. Dat zou ik echt heel dom vinden. Ik weet het nog niet met Brobbey. Of hij echt goed genoeg is om bij Ajax 1 in de spits te spelen. Dan moet je gewoon top zijn. Ik kan dat nu nog niet zeggen aan de hand van wat ik heb gezien", aldus de analist, die bijval kreeg van Mike Snoei.

"Ze hebben een dubbele bezetting nodig", opperde de trainer van Telstar, die wel nog altijd vertrouwen heeft in de kwaliteiten van Brobbey. "Maar we moeten ook wel een beetje geduld opbrengen. Ik heb een piepjonge Brobbey in de Keuken Kampioen Divisie gezien. Daar was hij by far de allerbeste. Ik denk dat het heel veel met vertrouwen te maken heeft. Marc Overmars was gek van hem en die heeft er toch wel kijk op."