Luuk de Jong verklapt inhoud van persoonlijk gesprek met Ruud van Nistelrooij

Luuk de Jong heeft voor het eerst gereageerd op het vertrek van Ruud van Nistelrooij als trainer van PSV. De 46-jarige oefenmeester stapte deze week, enkele dagen voor de seizoensafsluiter tegen AZ, plots op.

Zonder Van Nistelrooij op de bank verzekerde PSV zich zondag van de tweede plaats in de Eredivisie. "Of er iets van euforie is? Nou, het was een heel aparte week. We zijn natuurlijk een beetje aangeslagen", aldus De Jong na afloop van de 1-2 zege in Alkmaar voor de camera van ESPN. "Je wenst niemand zoiets toe en ik heb dit als speler ook nog nooit meegemaakt. Het was een behoorlijke shock en we stonden met onze mond vol tanden."

De Jong heeft Van Nistelrooij na de breuk persoonlijk gesproken. De aanvoerder was naar verluidt een van de spelers die intern zijn onvrede over de trainer had uitgesproken. "Hoe het gesprek is verlopen? Ik heb hem bedankt en gezegd dat ik in shock was. Verder heb ik hem wat met rust gelaten en focuste ik me vooral op vandaag. Na het seizoen ga ik nog eens goed met hem spreken."

Het werken onder Van Nistelrooij heeft De Jong naar eigen zeggen als prettig ervaren. "Dat heb ik ook tegen hem gezegd. Het is een echte winnaar en dat heeft hij altijd aan ons proberen over te brengen. Dat straalde het team ook af en toe uit. Soms ook niet. Ik heb goed met hem samengewerkt en een mooie tijd gehad. Niemand wil dat het zo eindigt. Daar baal ik nog steeds een beetje van."