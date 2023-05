Maarten Wijffels komt met transfertips voor PSV: ‘Kan doorstart in hun carrière zijn’

Maarten Wijffels heeft in het Algemeen Dagblad een stuk geschreven over terugkeren in Nederland als voetballer. De voetbalexpert weet dat voetballers die afgelopen jaren in het buitenland hebben gespeeld er goed aan doen om in Nederland een nieuwe doorstart te maken in hun carrière. Hij raadt PSV aan om eens te kijken naar welke opties er zijn.

Wijffels begint met het opsommen van enkele voorbeelden die dezelfde stap terug maakten. “Jeffrey Bruma, Luuk de Jong, Marco van Ginkel, Davy Pröpper, Donyell Malen, Siem de Jong en Karim Rekik. En natuurlijk Xavi Simons, als het schoolvoorbeeld van hoe je als club en speler hoopt dat het werkt”, schrijft Wijffels, die ziet dat de spelers één ding gemeen hebben. “Ze stonden allemaal op een kruispunt in hun carrière en kozen voor een (r)entree in eigen land, terwijl dat financieel vaak niet hun lucratiefste optie was op de transfermarkt.”

Danjuma en Kluivert

De voetbalexpert raadt verschillende spelers aan om deze stap terug te maken naar PSV. “Neem Arnaut Danjuma, toevallig ex-PSV. Nu 26 jaar en vaste bankzitter bij Tottenham Hotspur, nadat hij eerder al zijn basisplaats was kwijtgeraakt bij Villarreal. Of Justin Kluivert, 24 jaar en al jaren zwervend door Europa. Hij is dit seizoen aardig bezig bij Valencia, maar met die club wel in degradatiegevaar in La Liga”, schrijft Wijffels.

Wijffels komt later met nog meer transfersuggesties. Sepp van den Berg, Noa Lang, Donny van de Beek, Joshua Zirkzee en Crycensio Summerville worden onder meer genoemd door hem. “Het is nu half mei. Eens zien wie er pakweg half juli (weer) in de Nederlandse top spelen. Al dan niet op huurbasis, waarbij ze sportief perspectief boven poen hebben gezet”, schrijft Wijffels.