Makkelie en Van Boekel flink onder vuur: enorme blunder bij Sevilla - Juventus?

Danny Makkelie ligt onder vuur na een niet-gegeven strafschop in de Europa League-wedstrijd tussen Sevilla en Juventus. De Nederlandse arbiter, ondersteund door videoscheidsrechter Pol van Boekel, leek in de fout te gaan door een overtreding van Juan Cuadrado op Óliver Torres niet te bestraffen met een penalty.

Het moment deed zich voor in de blessuretijd van de eerste helft. Sevilla schreeuwde om een penalty, maar kreeg die niet. De overtreding werd begaan op de lijn van het strafschopgebied, die tot het gebied behoort. Voormalig scheidsrechter Mario van der Ende schrijft dan ook op Twitter dat het in zijn ogen wel een penalty had moeten zijn.

Er werd helemaal niet gefloten voor een overtreding, ondanks het feit dat Makkelie goed zich had op de situatie. VAR Van Boekel bekeek het moment en leek te concluderen dat de overtreding buiten het strafschopgebied zou hebben plaatsgevonden.