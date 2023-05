'Manchester United wil Martínez belonen voor zijn goede prestaties'

Manchester United overweegt een verbeterd contractaanbod te geven aan Lisandro Martínez. De oud-speler van Ajax draait een indrukwekkend seizoen en wordt daar misschien wel voor beloond. Vorige zomer nam Erik ten Hag de Argentijnse verdediger mee naar Engeland voor een bedrag van 57,37 miljoen euro, dat kan oplopen tot 67,37 miljoen euro.

Martínez speelde dit seizoen 45 wedstrijden voor The Red Devils en is ook erg populair bij de fans. Dat valt de club ook op en daarom wordt er overwogen om een nieuw contract aan te bieden, meldt Fabrizio Romano. Er zijn nog geen formele gesprekken gestart en dus is het nog even afwachten.

Door de populariteit bij de fans is Martínez een zeer grote kanshebber voor de Matt Busby Player of the Year-award. De supporters mogen stemmen op een speler die volgens hen de beste speler van het jaar is geworden bij Manchester United.

Op dit moment is Martínez geblesseerd en daarom komt hij dit seizoen niet meer in actie. De blessure liep hij op tijdens de Europa League-wedstrijd van Manchester United tegen Sevilla. Een geweldig seizoen kwam ten einde voor de Argentijnse verdediger, die met zijn land nog de wereldtitel pakte.

