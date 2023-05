Marciano Vink adviseert transfer van FC Twente naar Ajax: 'Hij past daar echt wel'

Marciano Vink acht Gijs Smal rijp voor een stap hogerop. De 25-jarige linksback van FC Twente zou bij een club als Ajax 'echt wel passen', denkt de analist van ESPN.

Smal is dit seizoen een vaste waarde en valt met name op met zijn assists: hij bereidde dit seizoen al tien doelpunten voor. Daarmee is hij dit seizoen de verdediger met de meeste assists in de Eredivisie. "Ze hebben twee fantastische zijkanten", zegt Vink over Twente. "Ik geniet met name van Smal. Die wordt eigenlijk bijna niet genoemd, maar het gemak waarmee hij voetbalt... Daarvan vind ik echt wel dat hij een stap hogerop zou kunnen maken."

Artikel gaat verder onder video

"Feyenoord heeft Hartman, maar als ik kijk bij Ajax en bij andere ploegen in het buitenland, dan denk ik dat Smal daar echt wel past. Als Kerkez weggaat, dan zou ik het wel aandurven met Smal", adviseert Vink. "Ze hebben een Noorse jongen gehaald, maar waarom niet Smal? Dat vind ik echt een fantastische voetballer." Zondagmiddag neemt Twente het voor eigen publiek op tegen Ajax.

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax volg je in ons liveverslag.