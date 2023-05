Marciano Vink is spijkerhard en schoffeert Kik Pierie na emotioneel interview

Kik Pierie stond zondagmiddag na de handhaving van Excelsior geëmotioneerd voor de camera van ESPN. De 22-jarige verdediger beleefde mede door blessureleed een moeizaam seizoen, maar was in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (3-0 overwinning) goud waard met een doelpunt. Het interview dat Pierie na afloop gaf tegenover Milan van Dongen, kon in de studio van ESPN niet op de sympathie van Marciano Vink rekenen.

Pierie vertelde voor de camera over het zware seizoen dat hij achter de rug heeft. De verdediger maakte in de winterstop op huurbasis de overstap van Ajax naar Excelsior, maar raakte toen vrijwel onmiddellijk geblesseerd. Pierie maakte begin april pas zijn eerste speelminuten voor de club uit Kralingen. “Ik heb de laatste jaren zoveel pech gehad met blessures. Ik heb zo hard gewerkt om naar dit soort momenten toe te leven. Het heeft zolang geduurd en nu is het eindelijk zover. Ik ben zó blij, ik ben zó blij”, zei hij in gesprek met Van Dongen.

Artikel gaat verder onder video

Pierie sprak van ‘een kampioenswedstrijd’ voor Excelsior. “Ik ga hier zó van genieten. Ik kan er nu niets meer over zeggen. Ik ben gewoon zó blij. Dit is waarvoor je het doet, hiervoor heb ik al die revalidaties doorstaan. Hiervoor heb ik niet opgegeven”, vervolgde de ex-speler van sc Heerenveen. “Het gevoel dat na de bevrijdende 1-0 door mij heen ging, dat is zo ontzettend mooi na dit jaar. We gaan dit volle bak vieren.”

Pierie was zichtbaar aangedaan en sloeg onder meer een aantal keer de handen in het gezicht. Vink vond dat sprake was van een overdreven reactie aan de zijde van de stopper. “Kik Pierie doet een Weghorstje”, reageert de analist in de studio van ESPN, refererend aan het in zijn ogen vaak theatrale gedrag van Manchester United-spits Wout Weghorst. “Het is net een beetje too much. Je hebt toch gewoon een half seizoen bij Jong Ajax alle wedstrijden gespeeld? Daar hield hij jong talent tegen. En dan kom je bij Excelsior en raak je heel lullig geblesseerd. Ik snap dat je revalideert, maar haal dan gewoon een Redouan El Yaakoubi voor de camera. Maar goed: iedereen zijn momentje, en Kik Pierie wil blijkbaar ook even zijn momentje.”