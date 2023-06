Mark Flekken heeft toptransfer te pakken en vervolgt carrière in de Premier League

Mark Flekken vervolgt zijn loopbaan deze zomer definitief bij Brentford. De 29-jarige doelman laat Freiburg na vijf seizoenen achter zich en heeft voor vier jaar getekend in Londen. Brentford betaalt dertien miljoen euro voor de sluitpost van het Nederlands elftal.

"Wij zijn erg blij dat we een speler als Mark kunnen aantrekken", aldus manager Thomas Frank op de clubwebsite. "Hij is een speler met veel kwaliteit die onze groep keepers zal versterken. Mark heeft veel ervaring en heeft twee geweldige seizoenen gehad bij Freiburg. Ze zijn vijfde geworden in de Bundesliga en hebben zich gekwalificeerd voor de Europa League. Daar had hij een groot aandeel in."

Flekken stond al vijf jaar onder contract bij Freiburg, maar werd de afgelopen twee seizoenen pas een vaste waarde. In korte tijd groeide hij uit tot een onmisbare schakel in het Stade Europa-Park. Afgelopen seizoen hield hij liefst dertien keer zijn doel schoon namens Freiburg. Eerder verdedigde Flekken de clubkleuren van Alemannia Aachen, SpVgg Greuther Fürth en MSV Duisburg.

Brentford sloot het seizoen in de Premier League af op de keurige negende plaats. Flekken wordt in Londen gezien als de ideale opvolger van David Raya, die deze zomer een toptransfer lijkt te gaan maken. Brentford wil wel miljoenen zien voor de Spaanse sluitpost. Flekken richt zich nu echter eerst op het Nederlands elftal. Hij zit namelijk bij de selectie voor de eindronde van de Nations League.