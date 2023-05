Marouan Azarkan onthult wat Arne Slot in zijn oor fluisterde

Arne Slot heeft Marouan Azarkan na afloop van de wedstrijd tussen Excelsior en Feyenoord wat ingefluisterd. De kleine spelmaker kreeg naar eigen zeggen te horen ‘wat iedere huurling krijgt te horen’.

Vlak voordat het interview van Azarkan met ESPN begon, kwam Slot naar de 21-jarige aanvaller toe. "Wat fluisterde hij jou net in je oor?", wilde Hans Kraay junior van Azarkan weten. "Wat elke trainer een huurling na een wedstrijd zou vertellen: goed gespeeld, blijf je ding doen. That's it."

Azarkan was tegen Feyenoord de diepste aanvaller van Excelsior. Een opvallende wedstrijd speelde hij niet. "Ik heb wel minder ballen gekregen dan normaal gesproken. Dat kwam ook omdat ik in de spits stond. Ik liep telkens in de half spaces en hoopte daar versterking te krijgen, maar stond er meestal alleen."

De kansenverhouding was op Woudestein licht in het voordeel van Feyenoord, maar het was niet zo dat de bezoekers heel veel meer mogelijkheden creëerden. "Maar dat is denk ik het kwaliteitsverschil. Zij maakten hun kansen meteen af en wij hebben er wat meer nodig."