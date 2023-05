Meijer neemt blunderende Jasper Cillessen in bescherming: 'Dat is het beste medicijn'

Jasper Cillessen verdedigt ook in de laatste twee wedstrijden gewoon het doel van NEC. De doelman van de Nijmegenaren kent een moeizame periode en ging recent meerdere keren gigantisch in de fout. Daarop besloot trainer Rogier Meijer in gesprek met te gaan met de 65-voudig Oranje-international.

"Dat was een prima gesprek", vertelde Meijer in gesprek met De Gelderlander. "Ik heb hem verteld waarom ik vond dat hij een onzekere indruk maakte tegen Twente en we hebben besproken hoe we daar een oplossing voor kunnen vinden." Cillessen maakte een zenuwachtige indruk tegen Twente en maakte in de tweede seizoenshelft al grote fouten tegen Vitesse en sc Heerenveen. Dat heeft echter geen gevolgen voor zijn plekje onder de lat, bevestigde Meijer.

"Ik heb niet serieus overwogen om Jasper te passeren. Ik heb nog steeds vertrouwen in zijn kwaliteiten. Hij zit in een moeilijke fase, dat heeft hij zelf ook gezegd, en daar moet hij even doorheen zien te komen. Het beste medicijn is blijven keepen en je niveau halen. Je kan niet iemand met woorden overtuigen dat de onzekerheid weg is, dat moet je op het veld laten zien en dat gaat Jasper ook doen", sprak Meijer zijn vertrouwen uit in zijn goalie.

NEC speelt dit seizoen nog tegen AZ (thuis) en Fortuna Sittard (uit). De Nijmegenaren hopen nog op de play-offs voor Europees voetbal, maar staan wel al vier punten achter op de felbegeerde achtste plek. Cillessen hoopt zijn seizoen sowieso nog een staartje te geven bij het Nederlands elftal. Hij zit bij de voorselectie van Oranje voor de eindronde van de Nations League. Datzelfde geldt voor Justin Bijlow, Bart Verbruggen en Mark Flekken.