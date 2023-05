Merel van Dongen reageert cynisch op nieuw uitshirt Ajax: 'Ah ja, natuurlijk'

Merel van Dongen is niet te spreken over de manier waarop het nieuwe uitshirt vrijdagochtend werd bekendgemaakt door Ajax. De dertigjarige verdediger, die tussen 2015 en 2018 zelf voor Ajax speelde, vindt het frappant dat alleen mannelijke spelers poseerden in het nieuwe tricot.

Dusan Tadic, Steven Bergwijn, Devyne Rensch, Brian Brobbey en Mika Godts presenteerden het nieuwe shirt van Ajax. Spelers van de Ajax Vrouwen, die eerder deze maand de landstitel veroverden, waren tot dusver niet betrokken bij de presentatie. In het verleden gebeurde dat soms wel, bijvoorbeeld bij de presentaties van de uitshirts voor 2021/22 en 2020/21.

Artikel gaat verder onder video

"Ah ja natuurlijk, ik begin het te begrijpen: eerst wil Ajax een goed shirt voor de mannen en als zij helemaal tevreden zijn komt er ook een vrouwenshirt", schrijft Van Dongen op Twitter, om eraan toe te voegen: "Waar zijn de vrouwen?" Van Dongen speelt sinds 2020 voor Atlético Madrid en droeg zestig keer het shirt van het Nederlands elftal.