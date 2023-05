Messi komt thuis van koude kermis na winnen Franse titel met PSG

De fans van Paris Saint-Germain lopen niet bepaald over van enthousiasme na het behalen van de Franse landstitel. De ploeg vloog zaterdag na het gelijkspel tegen Strasbourg (1-1) terug naar Parijs, maar werd op de luchthaven slechts door drie (!) supporters opgewacht.

De fans roerden zich dit jaar stevig. Vooral Lionel Messi moest het bij hen ontgelden. De Argentijnse superster werd veelvuldig uitgefloten door zijn eigen supporters toen bekend werd dat hij PSG deze zomer gaat verlaten. Toen hij tegen de wens van de club in wegbleef bij een training vanwege een bezoek aan Saoedi-Arabië, protesteerden tientallen supporters bij het kantoor van de club. Er werd zelfs geroepen dat PSG Messi had moeten ontslaan.

Zover kwam het natuurlijk niet, Messi bleef en verzekerde zich zaterdag van de Franse landstitel. Op een heldenontvangst hoefden hij en zijn teamgenoten echter niet te rekenen in Parijs; slechts drie supporters stonden de ploeg op te wachten op de luchthaven. RMC Sport deelde zondagochtend een filmpje, waarop te zien is dat Juan Bernat en Danilo Pereira nog wel even de moeite namen om een shirt te signeren.