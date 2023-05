Mike Snoei tipt Feyenoord over droom van spits: 'Misschien wel iets om over na te denken'

Mike Snoei zou het wel zien zitten om Michiel Kramer weer in het shirt van Feyenoord te zien. De spits van RKC Waalwijk sprak tegenover het Algemeen Dagblad uit dat een terugkeer naar De Kuip nog altijd een droom is. Bij het programma Voetbalpraat van ESPN werd die kwestie dinsdagavond op tafel gegooid.

"Ik vind dat helemaal niet zo'n slecht idee", aldus Telstar-trainer Snoei over de droom van Kramer. "Hij is nu bij RKC betrokken bij zestien doelpunten. Dat vind ik knap. Het is een andere Kramer dan die we op ons netvlies hadden. Ik vind dat hij gegroeid is als aanspeelpunt. En ook in die paar momenten per wedstrijd die hij krijgt om de kansen af te maken. Hij heeft veel wedstrijden gemist door een rugblessure. Dan is het knap als je twaalf doelpunten maakt."

Snoei ziet een mogelijke mooie rol voor Kramer in Rotterdam-Zuid. "Als pinchhitter, een ervaren jongen achter de hand. Hij is populair bij Feyenoord, de supporters vinden hem ook wel prettig. Dat is misschien wel iets om over na te denken", vertelde Snoei, die werd aangevuld door Kees Kwakman. "Ze hebben Danilo als een soort pinchhitter voor als ze achter komen of als er iets moet gebeuren." Kees Luijckx ziet in Danilo een ander type. "Dat zou een eerste spits kunnen zijn en dat is Kramer niet."

Toch denkt Snoei dat de 34-jarige Kramer als 'plan B' naast Danilo en Santiago Giménez een toevoeging kan zijn in De Kuip. "Iedere club wil wel een plan B-spits hebben. Ik zie de samenwerking met Arne Slot niet. Die verwacht heel veel van zijn spelers", opperde Luijckx, terwijl Kwakman nog een gratis tip aan Kramer gaf. "Ik zou het eigenlijk ook jammer vinden. Ik geniet juist van hoe hij nu bij RKC speelt. Daar moet hij er lekker nog twee jaar twaalf inschieten."