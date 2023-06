Mourinho blijkt na bekendmaking opstelling AS Roma wat te hebben achtergehouden

De opstellingen van Sevilla en AS Roma voor de finale van de Europa League is bekend. José Mourinho verrast bij de Italiaanse finalist met een basisplaats voor Paulo Dybala. Verwacht werd dat de 29-jarige aanvaller de eindstrijd vanaf de bank zou beginnen.

Mourinho gaf daags voor de finale namelijk aan dat hij verwachtte dat Dybala 'twintig à dertig minuten' mee zou kunnen doen. De Argentijn kampte de voorbije tijd met fysieke problemen en werd net op tijd klaargestoomd voor de wedstrijd in Boedapest. Nu hij aan de aftrap verschijnt, lijkt hij in elk geval een helft in actie te kunnen komen.

Er zijn bij Roma geen basisplaatsen voor Rick Karsdorp en Georginio Wijnaldum, die de finale vanaf de bank beginnen. Bij Sevilla starten met Nemanja Gudelj en Lucas Ocampos twee spelers met een Eredivisie-verleden. Laatstgenoemde begon het seizoen bij Ajax, maar kwam daar nauwelijks in actie en keerde in januari al terug naar zijn eigenlijke werkgever.

Opstelling Sevilla: Bono; Navas, Badé, Gudelj, Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Torres, Gil; En-Nesyri

Opstelling AS Roma; Patricio; Ibanez, Mancini, Smalling; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham

De Europa League-finale tussen Sevilla en AS Roma volg je in ons liveverslag