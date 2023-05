'Mourinho is onze kryptonite, daar kunnen wij als Nederlanders niet van winnen'

De meeste Nederlanders zijn wel klaar met José Mourinho. De Portugese oefenmeester verpletterde zowel de Europa League-droom van Ajax in 2017 als de Conference League-droom van Feyenoord van vorig seizoen. Nu heeft hij met AS Roma gedaan wat alleen hij kan, namelijk met een Expected Goals-ratio van 0.03 (!) de return van de Europa League-tweeluik met Bayer Leverkusen overleefd. Een schoolvoorbeeld van Mourinho ball. In de FCUpdate Podcast gaat het over Mourinho, maar ook de integratie van het 'lelijke' voetbal op de Nederlandse velden.

Vanaf minuut 14:00 gaat het over de historisch slechte wedstrijd van Roma tegen Bayer Leverkusen.