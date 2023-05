Van Basten wil dat hooligans geslagen worden met knuppels: 'Heb ik je goed verstaan?'

De wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax liep, zoals inmiddels wel bekend, uit op een historisch dieptepunt. De supporters van de thuisploeg kregen het in een tijdsbestek van negen minuten voor elkaar om het duel te staken. Marco van Basten heeft tijdens het programma Rondo gereageerd op de wanordelijkheden, en geeft de maatregel waardoor dit soort incidenten voorkomen kunnen worden.

Van Basten gaat met name in op het moment dat de onherkenbare Groningen-supporter het veld betreedt. “Het eerste wat ze moeten doen is een paar klappen geven, en daarna die kap eraf. Maar ze zijn allemaal veel te netjes hier in Nederland”, begint de oud-voetballer bij het programma Rondo.

Presentator Wytse van der Goot vraagt zich vervolgens af of hij zijn collega-analist wel goed had verstaan. “Volgens jou moeten ze hem een paar klappen geven?”, vraagt hij zich af, waarop Van Basten stellig reageert. “Ja. Dat soort mensen die het veld op komen moet je sowieso als eerste een paar klappen geven. Hard. En daarna die kap eraf doen, want dan ziet iedereen wie het is”, onderbouwt de voormalig spits van AC Milan en Ajax.

Knuppels

“Dat zijn natuurlijk helden, want ze doen gelijk zo’n ding (bivakmuts, red.) op hun hoofd. Maar ze zijn in Nederland allemaal veel te aardig, ze moeten veel harder optreden”, gaat Van Basten verder, die vervolgens zijn statement nog duidelijker maakt. “Klappen geven, met van die knuppels. Je moet zorgen dat de orde terugkomt in de stadions”, sluit de analist af.

Youri Mulder is het vervolgens niet eens met zijn collega. "Je kunt iemand niet zomaar een paar klappen geven", begint hij, waarop Van Basten zijn standpunt duidelijk verdedigt. "Waarom niet? Deze man overtreedt bewust de regels. Dit is dus juist het probleem hier in Nederland", sluit de oud-voetballer af.

