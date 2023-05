Na alle kritiek is er ook lof voor Van der Sar: ‘Wat me wel stoort bij de fans…’

Het vertrek van Edwin van der Sar bij Ajax houdt de gemoederen flink bezig. De voormalig doelman van onder meer Ajax en Manchester United maakte dinsdagmorgen bekend te vertrekken als algemeen directeur. Een groot deel van de Amsterdamse achterban heeft enthousiast gereageerd op de aankondiging door Ajax en Van der Sar. Maar Mike Verweij is van mening dat de algemeen directeur meer lof verdient.

Ajax heeft een dramatisch seizoen achter de rug. Waar de Amsterdammers vorig seizoen nog imponeerden in de groepsfase van de Champions League en zich voor de derde keer op rij tot kampioen van Nederland kroonden, waren ze dit seizoen kansloos in Europa en eindigden ze op gepaste afstand van Feyenoord en PSV derde in de Eredivisie. Van der Sar wordt door een deel van de Ajax-aanhang verantwoordelijk gehouden voor de sportieve én bestuurlijke malaise.

Volgens Verweij heeft Van der Sar al veel vaker op het punt gestaan om de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht te trekken. “Van der Sar heeft, en dan overdrijf ik niet, denk ik al een stuk of 35 keer op het punt gestaan om het bijltje erbij neer te gooien. Elke keer ging hij in het belang van de club toch door”, vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Het aanstaande vertrek van de voormalig goalie is door Ajax-supporters met veel enthousiasme ontvangen. “Wat me wel stoort bij de fans is dat er wordt gedaan alsof Van der Sar één grote ravage heeft aangericht bij Ajax”, zegt Verweij. “Hij heeft natuurlijk ook hele goede dingen gedaan. Hij is een clubicoon en ik vind dat hij wel iets meer waardering moet krijgen voor hetgeen wat hij heeft gedaan.”

Verweij begint onder meer over de kanteling op de transfermarkt. Ajax besloot in de zomer van 2018 flink te gaan investeren in nieuwe spelers om terug aan de top te komen. “Hij (Van der Sar, red.) heeft ook de beslissing genomen dat er meer betaald mag worden voor spelers, waardoor er ook betere spelers gekomen zijn, zelfs uit de Premier League. Dusan Tadic en Daley Blind kwamen terug en dat is echt een gouden zet gebleken om weer de top van Europa te bestormen. Ze kwamen tot de halve finale van de Champions League. (…) Er zijn heel veel transferinkomsten geweest. Ajax heeft bijna elk jaar de groepsfase van de Champions League gespeeld, elke keer goed voor bijna veertig miljoen euro.”

Van der Sar had vaker ‘nee’ moeten zeggen

Valentijn Driessen is het met zijn collega eens dat Van der Sar meer lof verdient voor zijn werk in Amsterdam. “Alleen denk ik dat Van der Sar veel te veel hooi op zijn vork heeft genomen en eigenlijk is vergeten om tegen sommige dingen nee te zeggen”, spreekt de chef voetbal van De Telegraaf. “Hij kreeg op een gegeven moment alles in zijn schoenen geschoven. De affaire Nouri kreeg hij in zijn schoenen geschoven, als er problemen waren met het publiek, toen Overmars vertrok moest hij het overnemen en toen Ten Hag vertrok, moest hij ook nog een trainer aanstellen. Daar is wel een heel hoop fout gegaan. Ik heb altijd het idee gehad dat Overmars en Van der Sar samen die klus heel goed konden klaren, maar toen Van der Sar op eigen benen kwam te staan én algemeen directeur van Ajax was dacht ik altijd wel van: dat is net iets te hoog gegrepen.”

