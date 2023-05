NAC Breda eert overleden clubicoon met nipte overwinning op MVV Maastricht

NAC Breda heeft dinsdagavond een eerste stap gezet naar de halve finale van de nacompetitie. De ploeg van trainer Peter Hyballa bleek, op een voor de Bredanaars emotionele avond, met 1-0 te sterk voor MVV Maastricht. Aanstaande zaterdag (20.00 uur) staat de return op het programma in Stadion De Geusselt.

De wedstrijd begon met een prachtig eerbetoon aan Hans van den Dungen. Het clubicoon van NAC overleed onlangs op 61-jarige leeftijd en werd in Breda geëerd met een indrukwekkende minuut stilte. Vervolgens opende de thuisploeg sterk en kreeg Odysseus Velanas al snel een grote kans om de score te openen. De aanvaller kreeg de bal van dichtbij echter niet richting het doel en schoot over. Daarna werd MVV-doelman Romain Matthys twee keer aan het werk gezet. Hij bracht uitstekend redding op schoten van Javier Vet en Jort van der Sande.

Artikel gaat verder onder video

MVV kreeg vervolgens iets meer grip op de wedstrijd en leek de rust met een 0-0 stand te gaan halen. Daar stak Velanas alsnog een stokje voor. De aanvaller, die NAC na dit seizoen transfervrij gaat verlaten, verdiende op slimme wijze een strafschop. Velanas zocht handig contact met MVV'er Matteo Waem en scheidsrechter Alex Bos wees resoluut naar de stip. Velanas besloot zelf achter de bal te gaan staan en dit keer moest Matthys wel capituleren. De goalie werd de verkeerde kant op gestuurd en kon de verdiende 1-0 niet voorkomen.

De bezoekers uit Maastricht kwamen daarna met wat meer aanvallende intenties uit de kleedkamer. Dat leverde helaas voor de Limburgers niet veel meer op dan een pegel van Jarne Steuckers. Van der Sande dacht aan de overkant voor de 2-0 te zorgen, maar die treffer ging niet door vanwege buitenspel. Daarop besloot arbiter Bos de wedstrijd even stil te leggen. De fans van NAC hadden nog een eerbetoon in petto voor Van den Dungen. Het clubicoon werd nogmaals geëerd, dit keer via applaus van supporters, stafleden, spelers en de arbitrage.

MVV bleef lang in de wedstrijd en dacht in het laatste kwart zelfs aan de gelijkmaker. Invaller Mart Remans versloeg Kortsmit in de een op een, maar werd afgevlagd vanwege buitenspel. De krachten vloeiden daarna weg en grote kansen bleven aan beide kanten uit. NAC en MVV leken de 1-0 eindstand, met het oog op de return van aanstaande zaterdag, wel prima te vinden. In de hoofdstad van Limburg wordt het door deze minimale overwinning van de Bredanaars sowieso nog een spannende ontmoeting. MVV zal dan wel uit een ander vaatje willen tappen.

Man of the Match: Jort van der Sande