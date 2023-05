'Newcastle United helpt FC Barcelona mogelijk een handje in jacht op terugkeer Lionel Messi'

FC Barcelona staat weer eens in het middelpunt van de belangstelling. De Catalanen zetten dinsdagavond een grote stap richting de eerste landstitel sinds 2019, maar zijn op de achtergrond al druk bezig met het nieuwe seizoen. President Joan Laporta en hoofdtrainer Xavi Hernández dromen van een terugkeer van Lionel Messi. Daarvoor moet wel het een en ander gebeuren. Newcastle United zou FC Barcelona daarbij een handje kunnen en willen helpen.

De toekomst van Messi is al een paar maanden onderwerp van gesprek. De Argentijn verruilde FC Barcelona in de zomer van 2021 noodgedwongen transfervrij voor Paris Saint-Germain. De Fransen dachten met Messi het ontbrekende puzzelstukje in de jacht op de eindzege van de Champions League binnen te hebben, maar het huwelijk is uitgelopen op een teleurstelling. Het is momenteel zelfs de vraag of Messi überhaupt nog in actie komt voor PSG. De club heeft hem naar aanleiding van zijn tripje naar Saoedi-Arabië voor twee weken geschorst en vanuit Frankrijk en Spanje klinken de geruchten dat hij na dit seizoen vertrekt uit Parijs.

De wereldkampioen wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer naar FC Barcelona, dat de Argentijn momenteel echter weinig te bieden heeft. De financiële problemen in Catalonië zijn bekend. Wil FC Barcelona een serieuze poging wagen om Messi terug te halen, dan moet het eerst een aantal spelers verkopen om ruimte te maken in het salarishuis. Ansu Fati is één van de spelers die veel geld kunnen opleveren. Dat geldt ook voor Raphinha. FC Barcelona nam de Braziliaan afgelopen zomer over van Leeds United en zou deze zomer zijn rentree kunnen maken in de Premier League. Volgens de Spaanse journalist Gerard Romero én Mundo Deportivo is Newcastle United voornemens liefst tachtig miljoen euro te bieden voor de komst van Raphinha.

Raphinha staat weliswaar niet op de nominatie om na dit seizoen alweer verkocht te worden, maar tegen zo’n hoog bedrag kan FC Barcelona mogelijk geen nee zeggen. De Catalanen kunnen het geld immers goed gebruiken. Of Raphinha zelf openstaat voor een snelle rentree in Engeland is niet bekend. De vleugelaanvaller wees Chelsea afgelopen zomer af om naar FC Barcelona te kunnen verkassen. Hij droeg vooralsnog 45 keer het shirt van de Catalaanse grootmacht. Raphinha was tot op heden goed voor tien doelpunten en elf assists.