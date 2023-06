'FC Barcelona wil Raphinha betrekken in ruildeal met Bayern München'

FC Barcelona denkt erover om na slechts één seizoen alweer afscheid te gaan nemen van de Braziliaan Raphinha (26). De club verkeert financieel in zwaar weer en zou de inkomsten van een transfer kunnen gebruiken om het vertrek van Sergio Busquets op te vangen of een echte rechtsback aan de selectie toe te voegen.

Voor beide posities is de club volgens de Spaanse krant Sport geïnteresseerd in een speler van Bayern München. Joshua Kimmich (26) zou kandidaat zijn om zich te gaan ontfermen over het gat dat clubicoon Busquets na zijn vertrek achterlaat. De Duitsers zouden echter onder geen beding willen meewerken aan een vertrek van de middenvelder.

Daarom zou Raphinha mogelijk gebruikt kunnen worden in een deal om Benjamin Pavard (27) naar Camp Nou te halen. De Fransman gaat komende zomer zijn laatste contractjaar in en een contractverlenging is niet aan de orde. Bayern moet hem daarom deze zomer verkopen om te voorkomen dat hij volgend jaar gratis de deur uitloopt. Pavard kan zowel centraal in de defensie als op de rechtsbackpositie uit de voeten.

Raphinha kwam afgelopen zomer naar Barcelona, dat liefst 55 miljoen euro overmaakte aan Leeds United om de Braziliaan over te nemen. In alle competities kwam de zestienvoudig international precies 50 keer in actie voor de club, waarin hij tien keer scoorde en twaalf assists verzorgde. Op zijn favoriete positie, rechtsbuiten, zou Ousmane Dembélé echter de eerste keus zijn.