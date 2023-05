Breekpunt in relatie Lionel Messi en Paris Saint-Germain vond maand geleden plaats

Lionel Messi heeft volgens Mundo Deportivo een maand geleden een voorstel om zijn aflopende contract bij Paris Saint-Germain te verlengen afgewezen. De uitschakeling in de Champions League door Bayern München zou een belangrijke reden zijn geweest voor de 35-jarige Argentijnse aanvaller om het aanbod naast zich neer te leggen.

Alles wijst erop dat er komende zomer een einde komt aan de samenwerking tussen Messi en Paris Saint-Germain. De meervoudig winnaar van de Ballon d'Or zette deze week kwaad bloed in Parijs door zonder toestemming naar Saoedi-Arabië af te reizen. Volgens diverse Franse kranten is Messi de komende twee weken niet welkom bij Paris Saint-Germain en ontvangt hij bovendien geen salaris.

Zo lijkt het Franse dienstverband van Messi in mineur te eindigen. Dat de Argentijn niet is ingegaan op het contractvoorstel van de Parijzenaars, zou te maken hebben met het 'uitblijven van een ambitieus project voor volgend seizoen'. Luis Campos, de technisch directeur van PSG die verantwoordelijk is voor de samenstelling van de selectie, zou een van degenen zijn de er het hardst op heeft aangedrongen om Messi fors te straffen voor zijn ongeoorloofde trip naar Saoedie Arabië.

Het contract van Messi bij Paris Saint-Germain loopt komende zomer af. Volgens L’Équipe wil Al-Hilal hem verleiden tot een Saoedisch avontuur door hem 'de grootste aanbieding ooit' te doen. Mocht Messi daadwerkelijk bij Al-Hilal aan de slag gaan, dan speelt hij komend seizoen in dezelfde competitie als Cristiano Ronaldo. Laatstgenoemde staat sinds enkele maanden op de loonlijst bij Al-Nassr.