'Grootste aanbieding ooit moet Messi en Ronaldo opnieuw tegenover elkaar zetten'

Nu Lionel Messi hard op weg lijkt naar de uitgang bij Paris Saint-Germain, rekenen de fans van FC Barcelona zich alvast rijk. Waar de Catalenen dromen van een terugkeer van de verloren zoon, dreigt het Saoedische Al Hilal echter roet in het eten te gaan gooien. De club zou de 35-jarige Argentijn met een enorme aanbieding willen verleiden tot het tekenen een contract.

Dat schrijft de Franse sportkrant L'Équipe. Messi verblijft momenteel in het land waar zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo sinds de winter actief is bij Al-Nassr. Officieel is de wereldkampioen aanwezig in Saoedi-Arabië omdat hij als toeristisch ambassadeur is verbonden aan het land, maar volgens de krant grijpt hij het bezoek ook aan om naar het aanbod van Al Hilal te luisteren.

Die club zou hem 'de grootste aanbieding ooit' willen doen in ruil voor zijn handtekening onder een langdurig contract, zo valt woensdag te lezen. Volgens de Franse sportkrant overweegt Messi serieus om in te gaan op de aanbieding, waardoor hij onder meer zijn voormalige club Barcelona en het Inter Miami van David Beckham teleur zou stellen.

De hoogte van de aanbieding is overigens niet uitgelekt, maar de meest recente lijst van bestbetaalde sporters ter wereld van het Amerikaanse blad Forbes biedt wel enig perspectief. In de meest recente uitgave, die deze week verscheen, staat Cristiano Ronaldo voor het eerst sinds 2017 weer bovenaan. Hij zou op jaarbasis zo'n 68 miljoen euro ontvangen van Al-Nassr. Door verscheidene lucratieve sponsordeals krikt de Portugees zijn inkomen op tot 124 miljoen euro, waarmee hij Messi (118 miljoen) dit jaar achter zich laat.