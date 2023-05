'Messi heeft laatste minuten voor PSG mogelijk al gespeeld, Barça wrijft in de handen'

In zowel de Franse als de Spaanse media is de schorsing van Lionel Messi bij Paris Saint-Germain groot nieuws. Het Franse RMC Sport sluit niet uit dat de Argentijn zelfs zijn laatste wedstrijd al heeft gespeeld voor de Parijzenaars. Bovendien zou FC Barcelona er als de kippen bij zijn om de verloren zoon deze zomer weer in de armen te sluiten.

Dinsdagavond kwam het schokkende nieuws naar buiten dat de Franse topclub Messi voor twee weken schorst omdat hij tegen de wens van de club in is afgereisd naar Saoedi-Arabië, het land waaraan hij als toeristisch ambassadeur verbonden is. Bovendien wordt het salaris van de wereldkampioen gedurende zijn uitsluiting niet doorbetaald. Door de sanctie ontbreekt Messi in ieder geval tijdens het uitduel met Troyes en de thuiswedstrijd tegen AC Ajaccio.

Op 21 mei zou Messi zijn rentree weer kunnen maken, als PSG op bezoek gaat bij AJ Auxerre. Daarna staan ook nog een uitduel met Racing Strasbourg en tot slot een thuiswedstrijd met Clermont Foot op het programma. Toch is het volgens RMC niet zeker dat Messi dan weer van de partij is. "Kan hij in de laatste drie wedstrijden van het seizoen de kleuren van de Franse hoofdstad dragen of speelde hij zijn laatste minuten tegen Lorient? Sommigen binnen de entourage van de club neigen naar die tweede optie, al is er nog niets defnitief besloten", zo schrijf het medium.

Of Messi nou nog minuten maakt in het shirt van PSG of niet, zijn toekomst ligt na de gebeurtenissen van deze week niet in Parijs, daar zijn vriend en vijand het wel over eens. Volgens verschillende media is een veelbesproken terugkeer naar FC Barcelona steeds realistischer. "Sinds enkele weken overlegt het kamp-Messi discreet met Barcelona. Verrassend genoeg, gezien de economische situatie van de club, hebben de Catalanen er zelfs alle vertrouwen in om het idool van de stad terug te halen", zo weet RMC.