'Paris Saint-Germain hakt knoop door en breekt definitief met Messi'

Lionel Messi vertrekt na dit seizoen zeer waarschijnlijk bij Paris Saint-Germain. De soap rondom zijn trip naar Saudi-Arabië is de definitieve druppel voor de Franse topclub om het aflopende contract niet te verlengen. Er was al twijfel over een langer verblijf, maar die is er niet langer meer bij de leiding van PSG. Zijn reis ligt extra gevoelig omdat de eigenaren van de Franse club uit Qatar komen.

Met dat nieuws komt L’Équipe dinsdagavond groots naar buiten. Eerder op de avond kwam de schorsing van Messi naar buiten via de grote Franse media. De kleine Argentijn maakt twee weken geen deel uit van de A-selectie van Paris Saint-Germain, nadat Messi zonder toestemming deze week naar Saudi-Arabië vloog. Die actie is zó slecht gevallen bij de clubleiding, dat zij direct een knoop hebben doorgehakt over de gezamenlijke toekomst.

Een langer verblijf van Messi was toch al een stuk meer onzeker dan het enkele maanden leek. Destijds leken beide partijen wel te willen verlengen, maar bij PSG sloeg de twijfel toe, toen duidelijk werd dat het financieel lastig was om Kylian Mbappé én Messi te behouden. De voorkeur zou liggen bij Mbappé en ook Messi zou zijn gaan twijfelen. De sportieve prestaties van PSG vallen tegen: na twee jaar staat de teller op slechts één landstitel en Franse supercup. Daar komt dit seizoen maximaal nog één Franse titel bij, want in de andere competities is PSG uitgeschakeld.

Bovendien gaat Messi dus na dit seizoen transfervrij vertrekken, want Paris Saint-Germain gaat zijn contract niet verlengen. Daarbij was het ook maar zeer de vraag geweest of de kleine Argentijn zelf ook had willen bijtekenen: niet alleen de sportieve prestaties werden minder, maar na deze schorsing zal zijn relatie met trainer Christophe Galtier ook onderkoeld raken. Mogelijk gebeurt met de clubleiding van PSG hetzelfde. Het is ook maar de vraag of Messi na zijn twee weken schorsing zelf wil terugkeren in de selectie. Hij krijgt in de periode van zijn schorsing ook niet betaald.