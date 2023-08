Barcelona belandt in waar slagveld tijdens seizoensopener; debutant krijgt elleboogstoot in maag

De eerste helft van de wedstrijd tussen Getafe en FC Barcelona verloopt ronduit krankzinnig. Niet vanwege het spel, maar door de bijzondere smerige speelstijl van de thuisploeg. In een verhitte wedstrijd doet Getafe er alles aan om Barcelona uit de tent te lokken, en dat aspect nam Damián Suarez wel heel erg serieus. De verdediger gaf Barça-middenvelder İlkay Gündoğan een elleboogstoot in zijn maag.

Wonder boven wonder werd Suarez niet bestraft door de scheidsrechter en de VAR, terwijl Gündoğan naar lucht snakte. Een even zo domme actie kwam op naam van Barça-aanvaller Raphinha. De Brazilaan was te gefrustreerd en deelde een klap uit aan een Getafe-speler, waarna hij geheel terecht het veld moest ruimen en mogelijk een lange schorsing te wachten staat. Na 45 minuten is de stand nog altijd 0-0 in het Coliseum Alfonso Perez.