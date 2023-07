'Guardiola droomt en wil astronomisch bedrag betalen voor Frenkie de Jong'

Frenkie de Jong (26) wordt opnieuw in verband gebracht met een transfer naar Manchester. Volgens The Sun gaat zijn naam deze keer echter niet rond bij het United van Erik ten Hag, maar ziet Pep Guardiola in de Nederlandse middenvelder een mogelijke opvolger van Ílkay Gündogan, die juist transfervrij de overstap naar het Barcelona van De Jong heeft gemaakt.

De interesse van Guardiola in De Jong is niet nieuw. In 2019 wilde de Spanjaard hem ook al naar Manchester City halen, maar destijds verkoos hij een overstap van Ajax naar Barcelona. Barcelona-voorzitter Joan Laporta meldde eerder deze week dat de Catalanen een bod van 100 miljoen euro op De Jong hebben afgeslagen; dat zou afgelopen zomer zijn geweest en mogelijk afkomstig zijn geweest van het Manchester United van Erik ten Hag.

Nu zou Guardiola dus een poging willen wagen om Frenkie alsnog naar Manchester te halen. Na het vertrek van Gündogan deed de treble-winnaar een poging om Declan Rice uit handen van Arsenal te houden, maar uiteindelijk zetten The Citizens die interesse niet door toen de biedingen boven de 100 miljoen euro uitkwamen. Eenzelfde bedrag zou Guardiola wel voor De Jong willen betalen, zo schrijft The Sun.

Hoewel de speler afgelopen zomer koste wat kost bij Barcelona wilde blijven en zowel Laporta als trainer Xavi hem het liefst zouden behouden, zou een vertrek voor een dergelijk bedrag Barcelona nog altijd goed uit kunnen komen. De financiële situatie van de club is nog altijd dusdanig precair dat een megatransfer voor enige verlichting zou kunnen zorgen. Daarbij zou het salaris van De Jong - volgens The Sun verdient hij 465 duizend euro netto per week - ook behoorlijk op de begroting van de Catalanen drukken.