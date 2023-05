Nieuwe beelden: Geertruida kan het niet laten en komt met plaagstootje richting Ajax-captain Tadic

Tijdens het vieren van de zondag binnengehaalde landstitel konden Lutsharel Geertruida, Javairô Dilrosun en Neraysho Kasanwirjo het niet laten een kleine sneer uit te delen richting Ajax-aanvoerder Dusan Tadic. Dat blijkt uit beelden uit de kleedkamer die Dilrosun op sociale media deelde met zijn volgers.

"Pak schaal!", roept Kasanwirjo in het korte filmpje, dat op Twitter verder verspreid werd. "Pak schaal Papa!", haakt ook verdediger Geertruida in. Daarmee verwijzen beiden naar de uitspraak van Tadic in 2019. "We need to be champion, to pak schaal", sprak de Serviër destijds in zijn kenmerkende mengelmoes van het Engels en de Nederlandse taal.

Enigszins opmerkelijk is de uitspraak van Kasanwirjo en het feit dat Dilrosun de beelden naar buiten bracht wel te noemen. Beiden kennen immers een uitgebreid verleden in Amsterdam, waar ze deel uitmaakten van de jeugdopleiding. Dilrosun maakte op jonge leeftijd de overstap naar Manchester City en brak bij Hertha BSC door in het betaalde voetbal. Kasanwirjo reikte zelfs tot Jong Ajax, maar omdat een doorbraak in het eerste elftal er niet in zat verkaste hij naar FC Groningen. Daar pikte Feyenoord hem afgelopen winter op.