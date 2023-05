Nog een domper voor AZ: familieleden tijdens wedstrijd belaagd door West Ham-fans

AZ delfde donderdagavond het onderspit in de eerste halve finale van de Conference League tegen West Ham United. De Alkmaarders zagen een 0-1 voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen en gingen uiteindelijk met 2-1 onderuit, waardoor het in de return nog een lastig karwei wordt om het tij te keren. Niet alleen op het veld liep de avond uit op een domper, maar ook op de (thuis)tribune ging het mis. Enkele familieleden van het AZ-personeel werden daar belaagd.

Het gaat hier om familieleden van spelers, coaches en directieleden van de Alkmaarse club. Deze mensen hadden een plekje gekregen tussen de supporters van West Ham. Toen de fans van de thuisclub doorkregen dat er Nederlandse AZ-supporters aanwezig waren op de hoofdtribune, begon de ellende.

De familieleden, die absoluut zonder kwade bedoelingen de wedstrijd aan het volgen waren, kregen te maken met belaging vanuit de West Ham-fans. Robert Eenhoorn, algemeen directeur van AZ, zag het van een afstand gebeuren en snelde zich naar de plek waar de incidenten plaatsvonden. Onder meer de echtgenote van Eenhoorn en de vriendin en twee kinderen van AZ-trainer Pascal Jansen werden belaagd. “En veel familieleden van de spelers”, vertelde Eenhoorn tegen De Telegraaf.

De algemeen directeur zorgde er uiteindelijk voor dat de familieleden in een ander vak werden geplaatst. “Ze zijn naar een plek hoog in het stadion gebracht. Maar daar bevonden zich ongeveer de gevaarlijkste supporters van West Ham”, vertelde de geschrokken Eenhoorn. “Ik heb daardoor amper meer iets meegekregen van de wedstrijd, ik was alleen nog maar bezig met de veiligheid van de mensen.” Gelukkig liep alles na het laatste fluitsignaal goed af. “Ze waren wel geschrokken, maar ze zitten inmiddels veilig en in prima staat in de bus.”