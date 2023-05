Noppert keert vlak voor interlandperiode terug onder de lat in cruciale periode voor Heerenveen

Andries Noppert keert aankomende zondag tegen zijn oude club Go Ahead Eagles weer terug onder de lat bij sc Heerenveen. De keeper van Oranje tijdens het WK in Qatar lag er maandenlang uit met een liesblessure, maar is eindelijk hersteld.

Zondag speelt Heerenveen de laatste wedstrijd van het seizoen in de Eredivisie tegen Go Ahead. De Friezen staan op het moment achtste met twee punten voorsprong op RKC Waalwijk en drie punten voorsprong op de Deventenaren. Een winst is nodig om die plek, die recht geeft op deelname aan de play-offs om Europees voetbal, te behalen.

Het nieuws dat Noppert weer terugkeert in de Friese selectie komt als geroepen voor trainer Kees van Wonderen. “Andries Noppert gaat keepen”, zegt de oefenmeester op de clubsite. “Dat is mooi nieuws. De laatste anderhalve week traint hij mee met de groep. Nu is hij klaar voor een entree.” Als Heerenveen de play-offs behaalt, kan het beschikken over een keeper met WK-ervaring. Xavier Mous verving de Toren van Joure de afgelopen periode.

Naast de terugkeer van Noppert in de selectie keert ook Ché Nunnely weer terug van een blessure. Pawel Bochniewicz en Jeffrey Bruma zijn vraagtekens in het elftal van Van Wonderen. De centrale verdedigers hebben allebei last van een spierblessure.