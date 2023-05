Ochtendkranten vernietigend voor Ajax na verloren bekerfinale: 'CRISIS met hoofdletters'

PSV versloeg Ajax voor het tweede jaar op rij in de KNVB bekerfinale. De Eindhovenaren waren na strafschoppen de minst slechte zondagavond in De Kuip, waar het voetbal verre van hoogstaand was. Vooral het gedrag van de spelers gaf voldoende stof tot napraten: FCUpdate.nl maakt de balans in de ochtendkranten op.

Ook in de landelijke dagbladen is er logischerwijs volop aandacht voor het maar weinig sportieve gedrag van beide ploegen op het veld. "Theater, emoties, testosteron: de bekerfinale was een lange zit’, kopt NRC. ‘Het was het beste dat het Nederlands topvoetbal de afgelopen jaren te bieden had – Ajax en PSV. Elkaar opstuwend, financieel en sportief, met Ajax als voortreffelijk ijkpunt. Maar in een bijna drie uur durende ontmoeting, zondagavond in de Kuip in Rotterdam, was het soms lastig om het allemaal aan te zien, in een lange tijd oervervelende finale om de KNVB-beker. Het was een wedstrijd vol irritaties, lelijk theater, emoties, testosteron – vaak culminerend in opstootjes. En slecht voetbal, dat toch vooral, zeker de eerste helft. Tien gele kaarten werden er uitgedeeld. Steeds lag er weer iemand op de grond. Steeds stond er weer iemand bij scheidsrechter Dennis Higler, als het spel weer eens stillag."

"Het betekent dat het seizoen in Eindhoven nog iets van de glans krijgt die in Amsterdam totaal ontbreekt", concludeert het Algemeen Dagblad over de ondergang van Ajax in dit seizoen. Bovendien noteerde het AD ook een positieve noot over de eindstrijd. "Gisteren gedroeg dat publiek zich overigens keurig. Nog geen spatje bier bereikte het veld. En werd er ook nog gevoetbald? Gelukkig na rust meer dan ervoor. Anders dan bij de 3-0 van een week eerder in Eindhoven waren Ajax en PSV nu aan elkaar gewaagd. De ploeg van John Heitinga had opnieuw meer balbezit, maar liep nu minder opzichtig in het mes van de counters van PSV."

De Telegraaf richt de blik in de analyses nadrukkelijk(er) op de sportieve toekomst van Ajax. Zo zou de toekomst van trainer John Heitinga zeer onzeker zijn geworden na de nederlaag na strafschoppen. "Ajax zet zichzelf met de week verder te kijk. In de CRISIS met hoofdletters zijn de ogen de komende dagen op de directie gericht. (…) Het vrijwel zekere mislopen van de landstitel blijft een enorme deceptie in een seizoen dat het favoriete Ajax het heeft laten liggen, maar als PSV er in de laatste vier speelronden in slaagt om tweede te worden, kan Van Nistelrooij in combinatie met de bekerwinst toch een voldoende op zijn rapport bijschrijven", concludeert de ochtendkrant.

"PSV geeft met beker seizoen glans", vindt ook het Eindhovens Dagblad op de voorpagina van het sportkatern. Dat het ten koste gaat van Ajax, dat voor de vierde (!) keer dit seizoen wordt verslagen, telt in Eindhoven bovendien ook mee, zo weet de regionale ochtendkrant, die spreekt van een ‘slijtageslag’ én een jubileumprijs noteert. "PSV heeft dus de 50ste officiële prijs in de clubhistorie gepakt: 24 titels, 11 KNVB-bekers, 13 keer de Johan Cruijff Schaal, 1 keer de Europa Cup 1 en 1 keer de UEFA Cup."