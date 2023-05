Ongelooflijke scheldkanonnade van scheidsrechter Deniz Aytekin: ‘Hij is 180 kilo en praat bullshit’

Deniz Aytekin heeft zich zaterdagavond na de competitiewedstrijd tussen Bayern München en RB Leipzig (1-3) in de nesten gewerkt. De 44-jarige scheidsrechter lanceerde een scheldkanonnade aan het adres van voormalig collega-arbiter Manuel Gräfe. De harde woorden van Aytekin waren hoorbaar tijdens een live-interview van nota bene Thomas Müller.

Müller stond na afloop voor de camera van de Bundesliga toen op de achtergrond een schreeuwende Aytekin te horen was. De leidsman van Bayern - RB Leipzig uitte overduidelijk zijn ergernis over Gräfe, die in 2018 afzwaaide als scheidsrechter en sindsdien naam maakt als analist. Gräfe beoordeelt en becommentarieert het optreden van zijn voormalig collega’s op Twitter en had zaterdagavond tijdens Bayern - RB Leipzig ook iets aan te merken op Aytekin.

Volgens Gräfe had Aytekin namelijk een strafschop moeten toekennen aan Bayern, nadat Leon Goretzka in de zestien van Leipzig aan het shirt werd getrokken. Aytekin werd na afloop geconfronteerd met de woorden van Gräfe en reageerde furieus. “In het stadion had niemand wat aan te merken op de arbitrage, maar Gräfe zit met zijn 180 kilo in Berlijn en praat bullshit. Ik begin het langzaamaan zat te raken, het is waanzin.”

De tirade van Aytekin was hoorbaar op televisie doordat Müller in de buurt van de scheidsrechter stond toen hij een interview gaf. De aanvallende middenvelder van Bayern onderbrak zijn interview vervolgens even.

Aytekin heeft zich een dag later overigens alweer verontschuldigd voor zijn woorden en heeft volgens diverse Duitse media uit zichzelf 5000 euro gedoneerd aan een goed doel. Of de Duitse voetbalbond nog actie zal ondernemen tegen hem, is niet bekend.