Ook in Spanje gaat het mis: Espanyol-fans bestormen veld met feestende FC Barcelona-spelers

FC Barcelona is voor het eerst sinds 2019 kampioen van Spanje. De formatie van trainer Xavi Hernández was zondagavond een paar maatjes te groot voor Espanyol en is daardoor niet meer te achterhalen door Real Madrid. Maar van een feestje is op het veld van het Estadi Cornellà-El Prat geen sprake. De FC Barcelona-spelers waren dat wel van plan, ware het niet dat de 'supporters' van de thuisploeg het nodig vonden om het veld te bestormen.

Ontmoetingen tussen Espanyol en FC Barcelona zijn altijd beladen. Dat was het treffen in het Spotify Camp Nou eerder dit seizoen en dat was ook de verwachting van de kampioenswedstrijd zondagavond. Maar tijdens de wedstrijd hing er eigenlijk geen moment een vijandige sfeer. Espanyol was er ongetwijfeld alles aan gelegen om het de rivaal zo lastig mogelijk te maken, maar de ploeg van Xavi was simpelweg een paar maatjes te groot. Dat Espanyol uiteindelijk nog twee keer kon scoren had het vooral te danken aan de bezoekers, die na de vroege 0-4 van Jules Koundé in de tweede helft in hun hoofd al feestvierden.

Een feestje zal er vanavond ongetwijfeld nog worden gevierd, maar niet in het Cornellà El-Prat, de thuishaven van Espanyol. Want vlak na het laatste fluitsignaal ging het dus mis op het veld. Het stadion was al grotendeels leeggelopen, maar er waren blijkbaar nog tientallen 'fans' aanwezig die erop uit waren om het titelfeestje van de rivaal te verpesten. De spelers van FC Barcelona sprintten snel naar binnen voordat het écht uit de klauwen zou lopen. Op een dag dat het voetbal in Nederland opnieuw in een slecht daglicht is komen te staan, gaat het dus ook in Spanje mis.