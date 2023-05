'Opnieuw slecht nieuws voor PSV: Everton vraagt hoge prijs voor Branthwaite, zomertransfer uiterst onzeker'

PSV wil volgend seizoen maar wat graag door met Jarrad Branthwaite. De Eindhovenaren willen de verdediger, die op dit moment wordt gehuurd van Everton, graag definitief inlijven. Volgens het Eindhovens Dagblad wordt dat geen makkelijke opgave voor de huidige nummer twee van de Eredivisie.

Everton vraagt naar verluidt minstens twaalf miljoen pond (zo’n dertieneneenhalf miljoen euro) voor Branthwaite. De Eindhovenaren vinden deze vraagprijs aan de hoge kant, zeker omdat de club tot medio 2025 nog de beschikking heeft over Olivier Boscagli.

Desondanks zou de Engelse club wel openstaan voor een deal met Branthwaite, en zou er ook voldoende belangstelling voor hem zijn. Onder meer AS Roma, dat in de vorige transferperiodes al interesse had in de verdediger, wordt genoemd als nieuwe eindbestemming. Volgens het ED zou Everton openstaan voor een nieuwe verhuuroptie, maar daar lijkt PSV niet aan mee te willen werken.

De Eindhovense club, waar deze week de bom barstte nadat Ruud van Nisterlooij per direct opstapte, is zeer tevreden over de verdiensten van Branthwaite. De pas twintigjarige verdediger heeft daarnaast een goede band met algemeen directeur Marcel Brands. Brands werkte eerder met Branthwaite en gaf hem zijn eerste contract bij de huidige nummer zeventien van de Premier League.