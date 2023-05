Opstelling AZ: Jansen kiest noodgedwongen voor compleet nieuwe linkerkant

Pascal Jansen heeft de linkerkant van zijn elftal noodgedwongen moeten aanpassen voor het duel in de halve finale van de Conference League tegen West Ham United. Bij afwezigheid van Milos Kerkez (geschorst) en Jesper Karlsson (blessure) zijn Mees de Wit en Myron van Brederode de linksachter en linksbuiten van dienst.

Verrassingen zijn dat overigens allerminst, want de jeugdige Van Brederode is al langer de vervanger van de niet fitte Karlsson, terwijl Mees de Wit de vaste stand-in is van de uitblinkende Hongaar bij AZ dit seizoen. Door zijn gele kaart tegen Anderlecht was het al langer duidelijk dat Kerkez in het eerste duel van de halve finale van de Conference League niet in actie zou komen.

Artikel gaat verder onder video

Ook in de rest van het elftal past Jansen zich niet aan voor het treffen in Londen met de nummer vijftien van de Premier League. Jens Odgaard kan door een speciale schoen gewoon vanaf de rechterkant beginnen, terwijl Vangelos Pavlidis zoals altijd de diepste spits is in het elftal van de Alkmaarders. Dani de Wit is nog altijd niet fit en behoort niet tot de spelersgroep. Onder anderen Riechedly Bazoer, Djordje Mihailovic en Mayckel Lahdo beginnen op de bank in het Olympisch Stadion.

Bij opponent West Ham United was er goed nieuws uit de ziekenboeg, althans vanuit Engels perspectief. Kurt Zouma is fit genoeg om achterin te beginnen en hij neemt behoorlijk wat snelheid mee. Verder kiest David Moyes voor dezelfde namen bij The Hammers die recentelijk te sterk waren voor Manchester United (1-0): alle grote namen staan in het elftal.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Mees de Wit; Clasie, Mijnans, Reijnders; Odgaard, Pavlidis, Van Brederode

Opstelling West Ham United: Areola; Kehrer, Zouma, Agurd, Cresswell; Rice, Soucek, Paqueta, Benrahma; Bowen, Antonio