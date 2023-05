Optreden PSV wekt verbazing: 'Ik kan me niet voorstellen dat dat heeft meegespeeld'

Valentijn Driessen is stomverbaasd door het optreden van PSV in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. De formatie van trainer Ruud van Nistelrooij had zich in het eigen Philips Stadion kunnen verzekeren van de tweede plek en het bijbehorende ticket voor de voorronde van de Champions League, maar moest genoegen nemen met een punt. Driessen kan zich niet voorstellen dat het matige optreden van PSV te maken heeft met de vermeende onrust binnen de selectie.

In de aanloop naar het treffen tussen PSV en sc Heerenveen publiceerde De Telegraaf een artikel waarin viel te lezen dat het niet meer botert tussen Van Nistelrooij en zijn assistenten André Ooijer en Fred Rutten. De hoofdtrainer zelf liet vlak voor de aftrap tegen sc Heerenveen weten dat er van een bekoelde relatie helemaal geen sprake was. Maar zondagavond, na de ontmoeting in Eindhoven, meldde De Telegraaf zelfs dat óók de spelers niet tevreden zijn met het functioneren van de opvolger van Roger Schmidt.

Volgens Driessen heeft het optreden tegen sc Heerenveen echter helemaal niks te maken met de onrust. “Dan wordt er nu al heel snel gewezen naar de onrust die er zou zijn of die er ís tussen Van Nistelrooij en zijn assistenten Ooijer en Rutten”, zegt Driessen voor de camera bij De Telegraaf. “Dat is van de week naar buiten gekomen, dat die relatie echt dusdanig bekoeld is, zelfs tot het vriespunt. Nu is het weer duidelijk geworden dat de spelers onvrede hebben met het functioneren van Van Nistelrooij. Bij PSV is nog wel wat werk aan de winkel na het seizoen, maar ik kan me niet voorstellen dat dat heeft meegespeeld bij een 3-3 gelijkspel tegen Heerenveen.”

PSV beleeft een uiterst wisselvallig seizoen. De Eindhovenaren legden beslag op de Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker, maar slaagden er niet in er een echte titelstrijd van te maken. PSV had zich in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie kunnen verzekeren van plek twee, maar liet die kans dus liggen. “Dat was weer ouderwets slordig van PSV, waar je toch een bepaalde scherpte en focus verwachtte met de wetenschap van die voorronde van de Champions League”, stelt Driessen. PSV móét nu winnen van AZ om de tweede plek alsnog veilig te stellen. Verliezen de Eindhovenaren in Alkmaar en wint Ajax bij FC Twente, dan gaat het startbewijs voor de kwalificatie voor het miljardenbal alsnog naar Amsterdam.