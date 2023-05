Perez en Luijckx verbijsterd door moment van Brobbey: 'Het heeft wat weg van werkweigering'

Brian Brobbey maakte zondag een belangrijk doelpunt voor Ajax tegen FC Utrecht (3-1 zege), maar maakte in de vierde minuut geen goede beurt met een opvallende kopbal. Na een voorzet van Dusan Tadic viel de bal op het hoofd van Brobbey, die er geenszins in slaagde om zijn kopbal kracht mee te geven. Bij Dit was het Weekend proberen Kenneth Perez en Kees Luijckx het moment te begrijpen.

"Brobbey kan niet koppen", luidt de simpele verklaring van Perez. Luijckx vult aan: "Dit vind ik heel gek, dit moment. Het is het natuurlijk niet, maar je zou bijna zeggen werkweigering. Niet kunnen koppen, oké, maar dit is gewoon de bal op je hoofd laten vallen." Perez: "Nee, maar hij kan echt niet koppen. Ik kan ook niet metselen, dus als ik begin met metselen, dan lijkt het ook op werkweigering, Dit is gewoon onkunde, that's it."

Artikel gaat verder onder video

Luijckx wijst op een mogelijke verzachtende omstandigheid: "De zon schijnt wel vol." Daar reageert Perez echter cynisch op. "Oh ja, hij kan heel goed koppen, maar de zon zat in de weg. Hij kan niet koppen! Echt niet! Er zijn voetballers die bepaalde dingen kunnen en bepaalde dingen niet. Het is toch niet zo dat in alles heel goed bent, als je iets goed kunt? Je hebt veel beperkingen en die komen tot uiting op het moment dat je het moet doen."

"Brobbey kan niet koppen, dat ben ik met je eens, maar dit gaat nog verder", antwoordt Luijckx. Perez wijkt niet van zijn mening af. "Ik blijf bij wat ik net zei. Er zijn bepaalde dingen die je niet goed kunt. Dan ziet het er heel knullig uit. Als iemand die stijf links is opeens gaat schieten met rechts, kun je ook zeggen: 'Jezus, wat is dit, je speelt toch in Ajax 1?' Maar zo werkt het niet. Hoe denk je dat Tadic met zijn rechterbeen schiet?"

In de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de vermeende interesse van Manchester United in Brian Brobbey besproken.