Perez kritisch op gedrag Simons: 'Dat jankgezicht is vermoeiend om naar te kijken'

Kenneth Perez vindt dat Xavi Simons een heel goed eerste seizoen draait bij PSV, maar dat dat veel te veel gepaard gaat met ‘een vermoeiend jankgezicht om naar te kijken’. De Oranje-international versierde tegen sc Heerenveen een penalty en benutte die zelf ook.

PSV knokte zich terug van een 1-3 achterstand en dat was niet de eerste keer dit seizoen. “Ondanks het matige spel van PSV en dat het altijd moeizaam gaat, komen ze toch altijd terug van een achterstand”, geeft Perez aan bij Dit was het Weekend. “Het is heel vaak Xavi Simons, die een ongelooflijke honger heeft en ook heel graag wil. Dat gaat ook gepaard met dat jankgezicht de hele tijd, wat best wel vermoeiend is om naar te kijken.”

Artikel gaat verder onder video

“Daar kan hij toch niet zoveel aan doen?”, vraagt presentator Pascal Kamperman. “Jawel, je hoeft je toch niet de hele tijd zo aan te stellen. Dat neemt niet weg dat PSV blijft doorzetten en dat zag je ook met die gewonnen penalty. Ze zijn sneller op de voeten, ze willen ten koste van alles de bal proberen af te pakken en dat leidt tot de penalty met de fout van Bruma”, was de reactie van Perez.

Perez is niet de enige die zich stoorde aan de getoonde emotie van Simons de afgelopen tijd. “Dat jankgezicht vind ik ook irritant om te zien, maar het is zo’n emotionele speler. Iedereen valt daar nu over en als jonge speler moet je daar nu wat meer op gaan letten”, voegt Kees Luijckx nog toe.