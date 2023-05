Pérez voorziet Ajax van advies in zoektocht naar opvolger Van der Sar en noemt verrassende optie

Ajax moet op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Edwin van der Sar kondigde dinsdagochtend, twee dagen na het laatste competitieduel van een dramatisch seizoen, te vertrekken uit Amsterdam. Kenneth Pérez verwacht dat er heel veel mensen zijn die Van der Sar willen opvolgen, maar dat Ajax in z’n zoektocht wel duidelijke eisen moet stellen.

Hoewel een groot deel van de Ajax-aanhang al vanaf het begin van dit seizoen kritiek uit op Van der Sar, komt zijn vertrek toch een beetje als een verrassing. Dat zegt Pérez voor de camera van ESPN althans. Van der Sar heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2025, maar heeft bekendgemaakt op korte termijn te zullen aftreden als algemeen directeur. Van der Sar blijft tot begin augustus nog wel verbonden aan de nummer drie van de Eredivisie, zodat de overdracht goed verloopt en hij zijn collega’s van advies kan voorzien.

Ook Pérez adviseert Ajax. “Er zijn heel veel mensen die heel graag willen instappen, alleen die mensen moet je juist niet hebben. Dat zijn de mensen die het eigenlijk voor zichzelf doen. Je moet nu juist iemand hebben die ‘onafhankelijk’ is, een sterke persoonlijkheid heeft en beslissingen durft te nemen. En ook wel moet kunnen verbinden denk ik, want je moet er nu toch voor gaan zorgen dat iedereen weer bij elkaar komt.” Volgens Pérez heeft Ajax iemand nodig die er meteen staat, maar zijn die mensen juist lastig te vinden. “Er zijn heel weinig mensen die dat kunnen als je óók nog iemand wil hebben die uit de voetballerij komt.”

Op de vraag of hij verwacht dat Ajax intern gaat zoeken naar een nieuwe algemeen directeur, kan Pérez maar aan één iemand denken. “Ik heb het gevoel dat Maurits Hendriks het heel graag wil. Ik heb nog geen shot kunnen ontdekken van die Mislintat zonder dat Hendriks er pontificaal naast gaat zitten. Dat is natuurlijk zo’n carrièretijger, een vergadertijger die de juist dingen kan zeggen. Maar dat lijkt mij totaal niet de persoon die je wil hebben.” Concrete namen kan Pérez niet één, twee, drie bedenken, al schiet hem toch nog iemand te binnen. “De enige die bij mij opkomt als je het hebt over iemand die gevoetbald heeft, bij Ajax heeft gevoetbald en hij is al eerder bij Ajax geweest als technisch directeur, is Martin van Geel.” Van Geel is momenteel werkzaam als algemeen directeur van Willem II.