PSG wil Sangaré: PSV houdt vast aan hoge vraagprijs

Paris Saint-Germain heeft concrete belangstelling voor PSV's controleur Ibrahim Sangaré. De middenvelder werd in de Franse media al gelinkt aan de topclub, maar dat nieuws is inmiddels door het Eindhovens Dagblad en Voetbal International bevestigd. Er moet 37 miljoen euro op tafel te komen voor de Ivoriaan, die derhalve bezig lijkt aan zijn laatste maanden als PSV'er.

Naast PSG dat de belangstelling heeft, werden eerder ook diverse Premier League-clubs gelinkt aan de toekomst van Sangaré. Volgens VI is er vanuit Engeland ook nog altijd belangstelling, maar gaat ook de Franse topclub zich zeker mengen in de strijd. Daarmee is zijn vertrek slechts een kwestie van tijd. 'Sangaré is bezig aan zijn laatste wedstrijden voor PSV', is de conclusie van het weekblad dan ook.



De vraagprijs voor Sangaré is weinig verrassend, want op papier ligt vast dat hij in de komende zomer voor 37 miljoen euro mag vertrekken. Dat is ook het bedrag dat de Eindhovenaren minimaal willen hebben om groen licht te geven aan welke geïnteresseerde club dan ook. 'Mogelijk valt er later in de transferzomer nog wat van het bedrag af te praten, maar dan lopen ze het risico dat ze de speler mislopen', schrijft de regionale ochtendkrant.



Chelsea werd eerder concreet gelinkt aan Sangaré en was zelfs bereid om veertig miljoen euro te betalen, maar The Blues trokken uiteindelijk de stekker uit de deal. PSG heeft goede papieren, want de Franse topclub zou volgens Franse bronnen al een persoonlijk akkoord hebben met de controleur. Als het door PSV gevraagde bedrag op tafel komt, kan de deal snel rond zijn. Voorlopig gaat het echter nog om slechts concrete interesse: van een bod lijkt (nog) geen sprake.