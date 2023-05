PSV informeert naar Ramiz Zerrouki, Feyenoord heeft vooralsnog 'vrij speelveld'

PSV heeft volgens De Telegraaf bij FC Twente geïnformeerd naar Ramiz Zerrouki. De Eindhovense club bereidt zich met de interesse in de 24-jarige middenvelder voor op het verwachte vertrek van Ibrahim Sangaré en/of Érick Gutiérrez. Feyenoord is ook in de markt voor Zerrouki.

De Eindhovense belangstelling voor Zerrouki komt niet helemaal uit de lucht vallen. De middenvelder werd de afgelopen maanden al meerdere malen genoemd als mogelijk doelwit van PSV. Het is de verwachting dat de nummer twee van de Eredivisie niet zal doorpakken voor Zerrouki zolang er geen duidelijkheid is over de toekomst van Sangaré en/of Gutiérrez.

Artikel gaat verder onder video

Tot die tijd lijkt Feyenoord een vrij speelveld te hebben. Het is geen geheim dat Zerrouki hoog op het verlanglijstje van de Rotterdamse club staat. Feyenoord deed de afgelopen transferwindows meerdere pogingen om de international van Algerije los te weken bij Twente, maar slaagde daar niet in. Op dit moment is Feyenoord opnieuw in gesprek met de competitiegenoot over een transfer.

Waar Twente in de zomer en winter een vertrek van Zerrouki tegenhield, lijkt de club uit Enschede nu wel mee te gaan werken aan een transfer als het gevraagde bedrag wordt geboden. DE 25-jarige middenvelder beschikt in de Grolsch Veste over een contract dat volgend jaar zomer afloopt. De club heeft eenzijdige optie om daar nog een jaar aan vast te plakken.