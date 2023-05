'PSV moet zich gaan herbezinnen en goed nadenken, er is weer een clubicoon beschadigd'

Marco Timmer kijkt niet op van de plotseling breuk tussen PSV en trainer Ruud van Nistelrooij. De clubwatcher van Voetbal International is van mening dat de club uit Eindhoven weer een aantal grote fouten heeft gemaakt. Hij begrijpt dat Van Nistelrooij de eer aan zichzelf heeft gehouden.

"Dit is voor PSV heel slecht, echt slecht", aldus Timmer in een video-item voor VI PRO. "Na het vertrek van Roger Schmidt, het ontslag van Mark van Bommel en het vertrek van John de Jong. PSV moet zich gaan herbezinnen en goed gaan nadenken waar de club voor staat en wie ze zijn. Het is duidelijk dat ze het weer gierend uit de klauwen hebben laten lopen. Er zit een heel dure les in en die moeten ze wel echt gaan leren. Er is weer een clubicoon beschadigd."

Timmer begrijpt dat Van Nistelrooij zelf de keuze heeft gemaakt om te vertrekken. Toch is het pijnlijk dat de trainer zijn club het gehele seizoen heeft verdedigd. "Ik had verwacht dat hij meer de straatvechter zou zijn die hij als speler was. Misschien had hij eerder met zijn vuist op tafel moeten slaan, al heeft hij dat intern misschien wel gedaan. Naar buiten toe heeft hij altijd de directie en de spelers beschermd", vertelt Timmer, die meer had verwacht van de directie van PSV.

"Het is de afgelopen weken veel over het functioneren van Van Nistelrooij gegaan. Toen dat naar buiten kwam, zijn Marcel Brands en Earnest Stewart niet naar buiten gekomen om achter de trainer te gaan staan. Dat is veelzeggend. Ruud heeft ook aangevoeld dat het misschien na de wedstrijd zou gaan gebeuren. Het is wat dat betreft een bizar seizoen geweest voor deze beginnende trainer. Met helaas voor hem een trieste aftocht."