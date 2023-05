'PSV slikt verlies en dirigeert geflopte miljoenenaankopen richting de uitgang'

PSV hoopt komende zomer afscheid te kunnen nemen met Maxi Romero en Timo Baumgartl. Beide spelers hebben de hoge verwachtingen na hun miljoenentransfer niet waar kunnen maken in het Philips Stadion. De Eindhovenaren lijken zodoende hun verlies te moeten nemen rond Romero en Baumgartl.

Dat wordt gemeld door het Eindhovens Dagblad. Romero en Baumgartl zijn momenteel beiden niet actief bij PSV. De 24-jarige spits wordt verhuurd aan het Argentijnse Racing Club, maar weet daar niet echt hoge ogen te gooien. Romero ligt nog tot medio 2024 vast in het Philips Stadion, maar PSV is van plan mee te werken aan een transfer. De Argentijn kwam eind 2017 voor van zo'n elf miljoen euro naar Eindhoven. Daar wist hij de verwachtingen niet waar te maken.

Baumgartl (27) werd in de zomer van 2019 nog voor zo'n tien miljoen euro door PSV opgepikt bij VfB Stuttgart. Inmiddels is hij voor het tweede seizoen op rij gestald bij Union Berlin, maar daar speelt hij niet veel. Baumgartl werd in 2022 getroffen door een tumor in zijn teelbal. De Duitser werd succesvol behandeld en is weer momenteel weer hersteld. Een toekomst bij PSV en Union zit er niet. Zijn management zoekt daarom nog een ander avontuur voor de verdediger.

PSV heeft ook andere spelers tijdelijk elders ondergebracht en het Eindhovens Dagblad komt met een update rond die huurlingen. Het is de bedoeling dat Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam) en Yorbe Vertessen (Union Sint-Gillis) deze zomer terugkeren bij de selectie. Er zijn nog geen knopen doorgehakt over Fredrik Oppegard (Go Ahead Eagles) en Jeremy Antonisse (FC Emmen), terwijl de afspraak rond Richard Ledezma is dat hij tot eind 2023 bij New York City FC blijft.