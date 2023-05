Het seizoen voor PSV is wisselvallig en onrustig. Een Johan Cruijff Schaal, een KNVB-Beker en een tweede plaats zouden in principe genoeg moeten zijn voor een feestje in Eindhoven, maar het uitblijven van de landstitel brengt toch een smet op het seizoen. Bovendien is het in de laatste weken van het seizoen bijzonder onrustig achter de schermen.

Zo zouden meerdere spelers intern geklaagd hebben over het functioneren van trainer Ruud van Nistelrooij. En dat terwijl de club dit seizoen had willen profiteren van een minder jaar van Ajax, dat de laatste jaren beslag legde op de landstitel maar eveneens een turbulente jaargang doormaakt en zelfs nog als vierde kan eindigen in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

In de FCUpdate Podcast bespreken host Stan Timmerman en redacteur Frank Hoekman het seizoen van PSV. Frank trekt een lachende conclusie over de Brabantse club: "PSV wilde Ajax achterna dit seizoen, qua onrust is dat gelukt en ze hebben meer prijzen." Beluister de podcast hieronder of op Spotify!