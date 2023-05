Real Madrid doet dankzij dubbelslag Rodrygo uitstekende zaken in LaLiga

Real Madrid heeft zaterdagavond af weten te rekenen met Sevilla. De Madrilenen moesten winnen om op koers te blijven voor de tweede plaats, en slaagden daar door twee doelpunten van Rodrygo in. De wedstrijd in Sevilla eindigde in 1-2 door een dubbelslag van Rodrygo.

Real vecht samen met Atléctio Madrid voor de tweede plaats achter kampioen FC Barcelona. Op bezoek in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán moest er gewonnen worden van Europa League-finalist Sevilla. In de competitie draait datzelfde Sevilla een stuk slechter dan op Europees podium. Met een tiende plaats wordt het moeilijk om nog via de stand een nieuwe klassering af te dwingen.

De Koninklijke traden aan zonder Karim Benzema en Vinicius Junior en zagen Sevilla al vroeg in de wedstrijd aan de leiding komen via Rafa Mir. Dankzij een schitterende vrije trap van Rodrigo kon Real na een half uurtje alweer orde op zaken stellen. De 1-1 bleef een tijdje op het bord staan, totdat die zelfde Rodrygo zo’n twintig minuten voor het eindsignaal voor de voorsprong tekende. Toen Marcos Acuna een kwartiertje daarna mocht inrukken met een rode kaart, kwam de zege niet meer in gevaar en doet Real dus goede zaken in de LaLiga.