Real Madrid-spelers eensgezind over toekomst trainer Carlo Ancelotti

Real Madrid sleepte onlangs weliswaar de Copa del Rey in de wacht, maar zonder landstitel of eindzege van de Champions League wordt een seizoen al snel bestempeld als mislukt. Nou, de landstitel ging afgelopen zondag naar FC Barcelona en Manchester City knikkerde Real Madrid woensdagavond met dikke cijfers uit het miljardenbal. Carlo Ancelotti lijkt desondanks aan te blijven als hoofdtrainer. Dat is ook de wens van zijn spelers.

Er stond in het afgelopen seizoen geen maat op Real Madrid. De Koninklijke kroonde zich op gepaste afstand van de concurrentie tot kampioen van Spanje en rekende in de Champions League af met Paris Saint-Germain, Chelsea én Manchester City, alvorens in de finale óók Liverpool op een nederlaag te trakteren. Ancelotti kon terugkijken op een geweldige rentree in Madrid. De Italiaan loodste Real in 2014 al naar de eindzege van de Champions League en in het eerste jaar van zijn terugkeer was het dus meteen weer raak.

Artikel gaat verder onder video

Dit seizoen moeten Real Madrid en Ancelotti genoegen nemen met de Copa del Rey, al legden zij in een eerder stadium beslag op de Europese Supercup en de wereldbeker voor clubteams. Toch zullen ze in de Spaanse hoofdstad met ongenoegen terugkijken op dit seizoen. De achterstand op FC Barcelona is liefst veertien punten en in de Champions League was Champions League dus een paar maatjes te groot. Ancelotti is echter niet van plan plaats te maken. “Volgend seizoen ben ik hier nog steeds om weer te strijden om de Champions League. Niemand twijfelt aan mij”, liet hij er tegenover de aanwezige pers in het Etihad Stadium geen misverstand over bestaan.

De Italiaan werd de voorbije maanden gelinkt aan het bondscoachschap bij de Braziliaanse nationale ploeg, maar als het aan zijn spelers bij Real Madrid ligt, blijft hij ‘gewoon’ actief in Spanje. “De coach verdient het om door te gaan. Ik heb geen twijfel. Sinds zijn terugkeer heeft hij alle titels gewonnen. Vorig jaar was een ongelooflijk seizoen. Dit seizoen tot aan het WK waren we erg goed in LaLiga, vechtend voor alles”, liet Luka Modric optekenen door Marca. Ook Vinícus Junior hoopt op een langer verblijf van Ancelotti. “Natuurlijk moet hij blijven en doorgaan als Real Madrid-trainer. Natuurlijk”, wordt de Braziliaan geciteerd door Fabrizio Romano.

Versterkingen

Wie volgend seizoen ook voor de groep mag staan, Real Madrid zal de selectie in ieder geval een kwaliteitsinjectie willen geven. Naast Jude Bellingham staat ook Kylian Mbappé naar verluidt hoog op het verlanglijstje. Mbappé zei al tweemaal nee tegen Real Madrid, maar de Koninklijke is van plan na dit seizoen een nieuwe poging te wagen.