Rik Elfrink komt met snelle en korte reactie op felle uitspraken van Johan Derksen

Johan Derksen liet zich dinsdagavond in de uitzending van Vandaag Inside bijzonder fel uit ten opzichte van PSV-watcher Rik Elfrink. Dat had alles te maken met de huidige onrust binnen de club uit Eindhoven. Elfrink heeft zijn werk in die kwestie volgens Derksen niet gedaan, maar daar is de clubwatcher het niet mee eens.

Het verbaasde Derksen dat PSV-watcher Elfrink van het Eindhovens Dagblad, dat net als het Algemeen Dagblad onder De Persgroep valt, het nieuws over de wankele positie van Van Nistelrooij niet als eerste bracht. "Bij het Algemeen Dagblad lagen ze te slapen. Daar hebben ze niks. Die krijgen dan op hun klote. Er moet een verhaal in Eindhoven gemaakt worden. En dat verhaal wordt dan gemaakt door de PSV-watcher, Rik Elfrink, die daar namens het Eindhovens Dagblad iedere dag zit."

"Maar Elfrink is zoveel supporter, als die wat opvangt dan schrijft hij het niet", vervolgt Derksen. "Die moet dan een dag na een krant uit Amsterdam, terwijl hij er bovenop zou moeten zitten, melden dat eigenlijk alles wat in De Telegraaf stond juist was. Een Amsterdamse krant komt daar een dag langs en heeft het verhaal, terwijl Elfrink daar iedere dag over de vloer komt en het niet weet... Die moet het geweten hebben. Het is echt niet te geloven hoor! Luie en clubgebonden journalisten die niet de gebeurtenissen rondom een club naar buiten brengen."

Elfrink kon het vervolgens niet laten om via Twitter iets te laten horen. Hij kan zich duidelijk niet vinden in de felle woorden van Derksen, die ook Pierre van Hooijdonk onder vuur nam. Onder een Tweet van Voetbalzone reageerde Elfrink. 'Als je mij lui noemt, is een kikker blauw haha', is te lezen in een korte reactie van de clubwatcher. De berichten over de onrust bij PSV werden in eerste instantie gebracht door Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.