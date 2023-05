Robben diverse keren benaderd voor terugkeer bij FC Groningen: 'Moet het wel willen'

Hans Nijland heeft in het verleden een aantal pogingen gedaan om Arjen Robben aan FC Groningen te binden in wat voor rol dan ook. Op dit moment hoopt de voormalig directeur van de noordelingen dat de oud-voetballer snel een functie krijgt binnen de club en dat dat misschien enigszins kan helpen met wederopbouwen van de degradant.

Hans Kraay jr. kwam een aantal weken geleden al met een voorstel om Robben een functie te geven bij FC Groningen. Nijland ziet dat ook graag gebeuren. “Dat heb ik altijd al gezegd”, zegt de voormalig directeur bij Goedemorgen Eredivisie. “Wat zou er nou mooier zijn, het is een kind van de club, zoals ze dat dan zeggen. Arjen Robben zat vanaf zijn elfde, twaalfde jaar al bij Groningen. Hij hield altijd contact bij de club toen hij bij Real Madrid en Bayern München zat. Ik ging zelf ook regelmatig bij hem op bezoek in München en ook ik heb diverse pogingen gedaan om hem te betrekken bij de club, maar dat moet hij zelf wel willen.”

Robben doet op het moment nog weinig in de voetballerij en is vooral met andere dingen bezig, zoals een marathon lopen. “Op dit moment heb ik begrepen dat hij ervoor heeft gekozen om in de luwte te opereren en na zo’n carrière, die hij heeft gehad, begrijp ik dat ook wel. Maar om nou te zeggen dat hij de redding van de club zal zijn, gaat heel ver, maar het zou schitterend zijn als hij op wat voor wijze dan ook iets voor de club kan doen. Of dat nou bij de jeugd is, of bij het eerste elftal, of bij de scouts, dat zal een hele belangrijke stap voorwaarts zijn.”

Wel keren er een aantal andere oudgedienden van FC Groningen terug aankomend seizoen. “Ik ben nu in ieder geval heel blij dat Henk Veldmate en Dick Lukkien terugkeren bij de club. Ik hoop dat Marcel Groninger daar ook snel aan toegevoegd wordt.” Veldmate was scout bij Ajax, maar wordt dat weer nu in Groningen. Lukkien is op dit moment trainer bij FC Emmen, maar waagt ook de overstap naar zijn oude club. Groninger is op dit moment assistent-bondscoach bij Jong Oranje. Welke rol hij moet vervullen in Groningen, is nog onduidelijk.