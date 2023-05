Romano pakt uit met nieuwe bestemming Flekken: Oranje-international ziet mogelijke concurrent vertrekken

Mark Flekken staat op het punt de Bundesliga te verlaten voor een avontuur in de Premier League. De doelman staat momenteel nog onder contract bij SC Freiburg, maar de verwachting is dat hij met ingang van volgend seizoen het doel van Brentford verdedigt. Flekken heeft in zijn contract bij SC Freiburg een clausule van 13 miljoen euro staan en de huidige nummer negen van Engeland is van plan die te activeren.

Dat meldt Fabrizio Romano althans. Flekken wordt al langer in verband gebracht met een overstap naar de Premier League en die lijkt er nu dus écht te gaan komen. Volgens Romano bevinden de gesprekken met Brentford zich in een gevorderd stadium en is een deal aanstaande. De middenmoter van de Premier League is voornemens de clausule van 13 miljoen euro te activeren zodra er een akkoord is bereikt met de Nederlander.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee komt er na vijf jaar een einde aan het huwelijk tussen SC Freiburg en Flekken. De goalie maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Bundesliga. Toenmalig bondscoach Louis van Gaal wilde maar wat graag de complimenten toen hij in het najaar van 2021 met de naam van Flekken op de proppen kwam. De doelman kreeg in de aanloop naar het afgelopen WK in Qatar weliswaar een paar keer het vertrouwen van de bondscoach, maar die besloot hem uiteindelijk niet op te nemen in zijn selectie voor het eindtoernooi.

Opvallend, omdat Flekken in Duitsland bezig is aan een goed seizoen. De Nederlander hield in 32 wedstrijden twaalf keer zijn doel schoon en heeft daarmee een belangrijk aandeel in de huidige klassering (vijfde) van zijn ploeg. SC Freiburg had afgelopen zaterdag zelfs een reuzenstap richting kwalificatie voor de Champions League kunnen zetten, ware het niet dat de kraker tegen 1. FC Union Berlin in een 4-2 nederlaag resulteerde.

Mogelijke concurrent op weg naar de uitgang

Grote kans dat Flekken volgend seizoen ook de eerste doelman van Brentford zal zijn. Die positie wordt nu nog ingenomen door David Raya, maar de Spanjaard wil na dit seizoen een transfer gaan maken. Dat meldt Romano. Raya heeft bij Brentford nog een contract tot medio 2024. De club zou hem inmiddels twee nieuwe voorstellen hebben gedaan, maar die werden door de goalie van tafel geveegd. Geïnteresseerde clubs in Raya zullen wel diep in de buidel moeten tasten. Romano weet dat Brentford een bedrag van omgerekend ruim 45 miljoen euro verlangt.