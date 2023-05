Schot bespot peperdure Juventus-aanvaller en gaat viraal in Italië

Juventus beleefde maandag een zwarte dag in de clubgeschiedenis. Eerst kreeg de club te horen dat het alsnog tien punten in mindering krijgt als straf voor de financiële wanpraktijken uit het verleden. Daarna ging tot overmaat van ramp ook het competitie-duel met Empoli met 4-1 verloren.

Door de puntenstraf en de nederlaag tegen de laagvlieger dreigt De Oude Dame naast Champions League-voetbal te gaan grijpen. Met nog twee wedstrijden te gaan heeft AC Milan, de huidige nummer vier in de Serie A, vijf punten voorsprong. Saillant detail: komende zondag treffen de grootmachten elkaar in Turijn. Als Milan minstens een punt overhoudt aan dat duel, gaat de Champions League definitief aan Juve voorbij.

Tijdens de pijnlijke nederlaag van maandagavond werd Juventus-aanvaller Dusan Vlahovic spottend toegesproken door Empoli-middenvelder Liam Henderson. Liplezers waren er al snel achter wat de Schot tegen de Serviër zei: "Oooh, 80 miljoen, oooh 80!", zou hij hebben gezegd. Daarmee verwees hij naar de enorme transfersom die de club voor de aanvaller neertelde. De beelden zijn in Italië viraal gegaan op social media, schrijft Football Italia.

In de winter van 2022 legde Juventus het miljoenenbedrag op tafel om Vlahovic over te nemen van Fiorentina. Waar hij in Florence nog veelvuldig het net vond, is zijn doelpuntenproductie in Turijn enigszins gestokt. In 63 duels voor de club staat hij inmiddels op 23 treffers.