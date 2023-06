Landstitel ten spijt: hete transferzomer verwacht voor Bayern München

Bayern München lijkt zich op te gaan maken voor een hete transferzomer. Der Rekordmeister pakte dit seizoen na een dramatische ontknoping de elfde landstitel op rij, maar het elftal van trainer Thomas Tuchel zou weleens een flinke metamorfose kunnen ondergaan.

Een aantal spelers lijkt de club vaarwel te gaan zeggen. Zo is verdediger Benjamin Pavard volgens BILD dicht bij de uitgang; als een club 30 miljoen euro op tafel legt voor de Franse rechtsback, die ook regelmatig in het centrum van de verdediging opereert, dan zou Bayern hem laten gaan. Naar verluidt zijn onder meer Liverpool en Manchester United geïnteresseerd in de Wereldkampioen van 2018.

Daarnaast zouden de zaakwaarnemers van Leroy Sané en Serge Gnabry zijn uitgenodigd om de toekomst van hun cliënten bij Bayern te bespreken, zo weet het Duitse ESPN. Volgens de zender zou in ieder geval één van beide Duitse internationals moeten vertrekken om plaats te maken voor vers bloed. Ook Sadio Mané zou na een teleurstellend debuutseizoen mogen vertrekken bij de landskampioen.

Joshua Kimmich zou in de ogen van Tuchel juist een meer aanvallende rol op het middenveld moeten krijgen. Momenteel wordt hij meer als defensieve kracht in de middellinie gebruikt, maar voor die positie is Declan Rice (West Ham United) nadrukkelijk in beeld. Daarnaast zou de komst van een nieuwe spits noodzakelijk zijn, aangezien na het vertrek van Robert Lewandowski vorig seizoen 'slechts' Eric Maxim Choupo-Moting overbleef. ESPN meldt dat Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) en Dusan Vlahovic (Juventus) voor de offensieve posities het nadrukkelijkst in beeld zijn.